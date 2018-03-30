Уличный парад Платоновфеста в Воронеже превратят в пушкинскую дуэль
12 июня по проспекту Революции традиционно пройдет театральный парад Платоновского фестиваля. Каждый раз организаторы стараются удивить публику
12 июня по проспекту Революции традиционно пройдет театральный парад Платоновского фестиваля. Каждый раз организаторы стараются удивить публику
— Театральный парад меняет формат. Теперь это будет полноценное произведение современного искусства, огромный уличный спектакль, — сообщили в дирекции Платоновфеста. — Темой парада станут произведения Александра Пушкина, его биография и мифы, связанные с его личностью. Поэт и его герои перенесутся в XXI век и выйдут на улицы современного города. Это не канонические пушкинские образы, его персонажи трансформируются согласно реалиям нынешнего времени — эпохи Интернета, клипового сознания и
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В параде примут участие молодые режиссеры, участники Мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова (Москва), молодые театральные художники, выпускники и студенты Британской высшей школы дизайна, архитекторы (Москва), студенты первого курса отделения «Художник театра и кино» школы дизайна Высшей школы экономики (Москва).
— Скоро мы начнем набор волонтеров, которым предстоит примерить на себя пушкинские образы и выступить перед многотысячной публикой. Мы предполагаем, что это будут
Напомним, театральный парад стал самым массовым событием Платоновского фестиваля. В 2017-м в нем приняли участие 11 команд и уличных театров, а посмотреть на шествие пришло более 15 000 зрителей.
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