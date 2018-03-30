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15:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Уличный парад Платоновфеста в Воронеже превратят в пушкинскую дуэль

12 июня по проспекту Революции традиционно пройдет театральный парад Платоновского фестиваля. Каждый раз организаторы стараются удивить публику чем-то новым. В этом году будет также. Впервые уличное шествие будет иметь единую концепцию.

Источник: Комсомольская правда

— Театральный парад меняет формат. Теперь это будет полноценное произведение современного искусства, огромный уличный спектакль, — сообщили в дирекции Платоновфеста. — Темой парада станут произведения Александра Пушкина, его биография и мифы, связанные с его личностью. Поэт и его герои перенесутся в XXI век и выйдут на улицы современного города. Это не канонические пушкинские образы, его персонажи трансформируются согласно реалиям нынешнего времени — эпохи Интернета, клипового сознания и масс-культуры. Участники разыграют мини-спектакли и перформансы, будут танцевать, читать стихи, устраивать рок-концерты и взаимодействовать со зрителями. Действо превратится в «парад-дуэль». Это импровизированный метафизический поединок между Пушкиным-Творцом и Пушкиным-Человеком. Зрители станут секундантами — свидетелями непрекращающейся дуэли между Художником и Личностью.

Парад пройдет от памятника Платонову до памятника Пушкину. Он будет состоять из 15 частей. Каждая из 15 групп артистов будет воплощать один из сюжетов Пушкина. Всего будет представлено более 120 объектов и персонажей.

Костюмы и объекты придумывает арт-группировка КТОМЫ под руководством Анастасии Нефедовой — главного художника Электротеатра «Станиславский», обладателя «Золотой Маски"-2016 за оформление оперного сериала «Сверлийцы», автор более 350 костюмов для спектакля «Синяя птица» Бориса Юхананова.

В параде примут участие молодые режиссеры, участники Мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова (Москва), молодые театральные художники, выпускники и студенты Британской высшей школы дизайна, архитекторы (Москва), студенты первого курса отделения «Художник театра и кино» школы дизайна Высшей школы экономики (Москва).

— Скоро мы начнем набор волонтеров, которым предстоит примерить на себя пушкинские образы и выступить перед многотысячной публикой. Мы предполагаем, что это будут студенты-актеры из Воронежского института искусств, участники воронежских цирковых и театральных студий, мотоциклисты, роллеры и ходулисты, — сообщили в дирекции Платоновского фестиваля.

Напомним, театральный парад стал самым массовым событием Платоновского фестиваля. В 2017-м в нем приняли участие 11 команд и уличных театров, а посмотреть на шествие пришло более 15 000 зрителей.

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