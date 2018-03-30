В Башкирии заработал телефон доверия для пожилых граждан
УФА, 30 мар 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане заработал телефон доверия для пожилых. Позвонив на бесплатный номер 8−800−250−57−64, пожилые граждане республики могут обратиться за помощью различного характера (кроме финансового), описать свою проблему, попросить совета, просто выговориться и понять, что их поддержат и помогут.
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