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12:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии заработал телефон доверия для пожилых граждан

УФА, 30 мар 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане заработал телефон доверия для пожилых. Позвонив на бесплатный номер 8−800−250−57−64, пожилые граждане республики могут обратиться за помощью различного характера (кроме финансового), описать свою проблему, попросить совета, просто выговориться и понять, что их поддержат и помогут.

За короткое время работы на телефон доверия поступило более 200 звонков. В основном пожилые жители республики просили проконсультировать их по вопросам социального обслуживания, запрашивали номера телефонов различных организаций, молодые пенсионеры задавали вопросы о трудоустройстве.

Телефон доверия действует в рамках проекта «Ранняя профилактика суицида среди пожилых людей» Центра социального обслуживания населения «Бэхет» Октябрьского района Уфы. Проект реализуется на средства гранта Президента Российской Федерации. Организуются обучающие семинары, на них соцработников учат выявлять суицидальные намерения у пожилых подопечных и алгоритму действий, которые необходимо предпринять в таком случае.

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