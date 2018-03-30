Эксперты рассказали об экологических нарушениях в регионах Крыма

Источник: РИА "Новости"

28 марта с паромной переправы «Порт Кавказ» стартовала «экспедиция», организованная «Зеленым патрулем». На протяжении трех недель эксперты проведут проверки во всех регионах Крыма и подготовят доклад по их итогам. На данный момент Крым находится на 60-м месте в «Экологическом рейтинге субъектов РФ», составленном общественной организацией.

На сегодня наибольшее количество нарушений выявлено в Белогорском районе, так как работа специалистов «Зеленого патруля» началась с этого региона. По информации активистов организации, там зафиксирована незаконная застройка в русле реки Биюк-Карасу, в селе Кирпичное замечена крупная незаконная свалка, а в Белогорске отметили формальную работу очистных сооружений.

«Очистка стоков Белогорска вызывает серьезные сомнения. Откровенно, нефтяные пятна текут от очистных сооружений города по сточным водам. Мы уверены, что биологическая стадия на этих сооружениях работает только когда приезжает комиссия с проверкой», — рассказал директор природоохранных программ ООО «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Также в Белогорском районе нашли нарушения в районе Зуйского сельского поселения, где производится незаконная добыча песка. Карьер работает без лицензии. Эксперты уверены в необходимости возбуждения уголовного дела.

Кроме того, эксперты особенно отметили «безобразный» вид мусороперерабатывающего комплекса в районе Багерово Ленинского района. Там мусором завалены сельскохозяйственные угодья и сам комплекс.

«Составлено 13 актов с 28 марта. Два из них старые — незаконные застройки в прибрежной защитной полосе поселка Приморский и города Феодосия, которые как стояли, так никуда не делись», — добавил Пукалов.