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13:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области полмиллиона детей отправят на диспансеризацию

До конца 2018 года 436 тысяч волгоградских детей пройдут профилактические медосмотры.11 тысяч малышей медики региона уже успели осмотреть за прошедшие два месяца. В облздраве уверяют, что такие осмотры позволяют вовремя оказать ребятам необходимую медпомощь.

Источник: Комсомольская правда

Обследование зависит от возраста ребенка, в основном оно включает в себя осмотр, лабораторные и инструментальные исследования, ЭКГ и УЗИ по показаниям. Итоговое заключение дают врачи-педиатры.

Как показала диспансеризация прошлого года (к слову, в 2017-м врачи осмотрели 425 443 детей в регионе), среди часто встречающихся диагнозом лидируют заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, а также болезни глаза и его придаточного аппарата. Каждого седьмого ребенка по итогам профосмотре направили на второй этап диспансеризации — к специалистам.

Как уточняют в комитете здравоохранения Волгоградской области, тем, у кого выявляются какие-либо нарушения, рекомендуют дополнительные обследования, оказывают помощь в амбулаторно-поликлинических условиях или в дневном стационаре.

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