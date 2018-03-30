В Волгоградской области полмиллиона детей отправят на диспансеризацию

Обследование зависит от возраста ребенка, в основном оно включает в себя осмотр, лабораторные и инструментальные исследования, ЭКГ и УЗИ по показаниям. Итоговое заключение дают врачи-педиатры.
Как показала диспансеризация прошлого года (к слову, в 2017-м врачи осмотрели 425 443 детей в регионе), среди часто встречающихся диагнозом лидируют заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, а также болезни глаза и его придаточного аппарата. Каждого седьмого ребенка по итогам профосмотре направили на второй этап диспансеризации — к специалистам.
Как уточняют в комитете здравоохранения Волгоградской области, тем, у кого выявляются какие-либо нарушения, рекомендуют дополнительные обследования, оказывают помощь в амбулаторно-поликлинических условиях или в дневном стационаре.
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