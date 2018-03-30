March 29, 2018
Оптическая иллюзия: корги выбрасывают из самолета (на самом деле нет)
Угадаете, что на самом деле происходит на фотографии?
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Угадаете, что на самом деле происходит на фотографии?
March 29, 2018
Первое впечатление от снимка — собаку выкидывают из самолета. На самом деле нет. Если присмотреться, становится понятно: это всего лишь переливающийся на солнце снег.
March 29, 2018
March 29, 2018
А вот видео этого «полета». Кажется, корги по кличке Карма не очень доволен.
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