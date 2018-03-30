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13:10 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Оптическая иллюзия: корги выбрасывают из самолета (на самом деле нет)

Угадаете, что на самом деле происходит на фотографии?

Первое впечатление от снимка — собаку выкидывают из самолета. На самом деле нет. Если присмотреться, становится понятно: это всего лишь переливающийся на солнце снег.

А вот видео этого «полета». Кажется, корги по кличке Карма не очень доволен.

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