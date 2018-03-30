Путин отметил работу директора БОФ «Металлург» госнаградой

Президент Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» — в том числе, он отметил работу директора городского благотворительного общественного фонда «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) Валентина Владимирцева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Владимирцев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, как сказано в документе, «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Крупнейший благотворитель БОФ «Металлург» — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».