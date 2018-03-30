Путин отметил работу директора БОФ «Металлург» госнаградой
Владимирцев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Владимирцев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Президент Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» — в том числе, он отметил работу директора городского благотворительного общественного фонда «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) Валентина Владимирцева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Крупнейший благотворитель БОФ «Металлург» — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
Валентин Владимирцев начал трудовую деятельность в мартеновском цехе № 3 ММК машинистом заливочного крана. Прошел путь от рабочего до заместителя начальника управления
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