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13:20 (мск), источник: dostup1.ru

Путин отметил работу директора БОФ «Металлург» госнаградой

Владимирцев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Президент Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» — в том числе, он отметил работу директора городского благотворительного общественного фонда «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) Валентина Владимирцева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Владимирцев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, как сказано в документе, «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Крупнейший благотворитель БОФ «Металлург» — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Валентин Владимирцев начал трудовую деятельность в мартеновском цехе № 3 ММК машинистом заливочного крана. Прошел путь от рабочего до заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства комбината. Награжден нагрудным знаком «Милосердие» министерства труда и социального развития РФ, золотой медалью Петра Великого «За трудовую доблесть», памятной медалью «Патриот России», многочисленными почетными грамотами и благодарственными письмами. В 2007 году указом президента РФ удостоен звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации». Кандидат педагогических наук. Депутат МГСД.

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