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13:19 (мск), источник: Вести - Пермь

Тушите ЦветСвет: последнее световое шоу на набережной

В выходные на набережной Камы пройдут заключительные показы светомузыкальной инсталляции «ЦветСвет».

Источник: Вести - Пермь

В Перми заканчиваются представления светомузыкальной инсталляции «ЦветСвет». С 30 марта по 1 апреля в 21.00, 21.45 и 22.30 на набережной Камы пройдут заключительные показы на тему «Пермские боги».

Напомним, в рамках экспериментального проекта «ЦветСвет» посетители набережной ранее увидели уже две светомузыкальные видеоэкспозиции. Они были посвящены сказам Павла Бажова и наследию пермского балета. На сегодня перфоманс «ЦветСвет» увидели уже более 200 тысяч человек.

Большинство зрителей высоко оценили и уровень организации, и творческую составляющую инсталляции.

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