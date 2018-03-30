Тушите ЦветСвет: последнее световое шоу на набережной

В Перми заканчиваются представления светомузыкальной инсталляции «ЦветСвет». С 30 марта по 1 апреля в 21.00, 21.45 и 22.30 на набережной Камы пройдут заключительные показы на тему «Пермские боги».

Напомним, в рамках экспериментального проекта «ЦветСвет» посетители набережной ранее увидели уже две светомузыкальные видеоэкспозиции. Они были посвящены сказам Павла Бажова и наследию пермского балета. На сегодня перфоманс «ЦветСвет» увидели уже более 200 тысяч человек.