В Уфе установят памятник Габдулле Тукаю, объявлен конкурс на лучший проект

Как сообщили в Министерстве культуры РБ, заявки на участие в конкурсе, проекты, пояснительные записки, графические материалы и сметно-финансовые расчеты авторам необходимо представить не позднее первого июля 2018 года в Региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, проспект Октября, 148.
Телефон для справок: (347) 284−42−47.
С Положением можно ознакомиться на сайте РО ВТОО «Союз художников России».
Габдулла Мухамедгарифович Тукаев (1886−1913) — выдающийся татарский народный поэт, литературный критик, публицист и переводчик. Тукай одним из первых в татарской литературе обратился к устному творчеству народа, ввел жемчужины фольклора в арсенал художественных средств татарской литературы.
С большой любовью относился он и к башкирскому народному творчеству: еще будучи шакирдом медресе в Уральске, наряду с татарскими песнями он записал несколько башкирских («Фатима», «Эстэрле», «Агидель»), в лекции о народной литературе, прочитанной в Казани в 1910 году, указывал на историю и художественные особенности башкирских народных песен «Ашкадар», «Тэфтиляу». Проникновенную оценку башкирским песням поэт дал в очерке «Специальная статья», написанном под впечатлением от пребывания в Уфе. Он полюбил башкирские народные мелодии, «исполненные в настоящем башкирском духе и с башкирской задушевностью».
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