В Уфе установят памятник Габдулле Тукаю, объявлен конкурс на лучший проект

Как сообщили в Министерстве культуры РБ, заявки на участие в конкурсе, проекты, пояснительные записки, графические материалы и сметно-финансовые расчеты авторам необходимо представить не позднее первого июля 2018 года в Региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, проспект Октября, 148.

С большой любовью относился он и к башкирскому народному творчеству: еще будучи шакирдом медресе в Уральске, наряду с татарскими песнями он записал несколько башкирских («Фатима», «Эстэрле», «Агидель»), в лекции о народной литературе, прочитанной в Казани в 1910 году, указывал на историю и художественные особенности башкирских народных песен «Ашкадар», «Тэфтиляу». Проникновенную оценку башкирским песням поэт дал в очерке «Специальная статья», написанном под впечатлением от пребывания в Уфе. Он полюбил башкирские народные мелодии, «исполненные в настоящем башкирском духе и с башкирской задушевностью».