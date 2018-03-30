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13:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе установят памятник Габдулле Тукаю, объявлен конкурс на лучший проект

УФА, 30 мар 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Башкортостане объявлен конкурс на создание лучшего проекта памятника народному поэту Татарстана Габдулле Тукаю. Местом установки памятника определена площадь перед Уфимским государственным татарским театром «Нур».

Как сообщили в Министерстве культуры РБ, заявки на участие в конкурсе, проекты, пояснительные записки, графические материалы и сметно-финансовые расчеты авторам необходимо представить не позднее первого июля 2018 года в Региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, проспект Октября, 148.

Телефон для справок: (347) 284−42−47.

С Положением можно ознакомиться на сайте РО ВТОО «Союз художников России».

Габдулла Мухамедгарифович Тукаев (1886−1913) — выдающийся татарский народный поэт, литературный критик, публицист и переводчик. Тукай одним из первых в татарской литературе обратился к устному творчеству народа, ввел жемчужины фольклора в арсенал художественных средств татарской литературы.

С большой любовью относился он и к башкирскому народному творчеству: еще будучи шакирдом медресе в Уральске, наряду с татарскими песнями он записал несколько башкирских («Фатима», «Эстэрле», «Агидель»), в лекции о народной литературе, прочитанной в Казани в 1910 году, указывал на историю и художественные особенности башкирских народных песен «Ашкадар», «Тэфтиляу». Проникновенную оценку башкирским песням поэт дал в очерке «Специальная статья», написанном под впечатлением от пребывания в Уфе. Он полюбил башкирские народные мелодии, «исполненные в настоящем башкирском духе и с башкирской задушевностью».

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