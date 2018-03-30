В Башкирии на выходных местами похолодает до -21°
Днём ожидается около 0 градусов.
Днём ожидается около 0 градусов.
Башгидромет сообщает, что 31 марта в республике местами пройдёт слабый снег. Температура воздуха ночью составит -9,-14°, местами столбик термометра опустится до -16,-21°. Днем потеплеет: -0,-5°, в горных районах до +3°.
На следующий день, 1 апреля, температура воздуха ночью ожидается в пределах -6,-11°, в восточных районах похолодает до -17°. Днём прогнозируется -2,+3°.
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