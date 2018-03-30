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13:16 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии на выходных местами похолодает до -21°

Днём ожидается около 0 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 64% 753 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: РИА "Новости"

Башгидромет сообщает, что 31 марта в республике местами пройдёт слабый снег. Температура воздуха ночью составит -9,-14°, местами столбик термометра опустится до -16,-21°. Днем потеплеет: -0,-5°, в горных районах до +3°.

На следующий день, 1 апреля, температура воздуха ночью ожидается в пределах -6,-11°, в восточных районах похолодает до -17°. Днём прогнозируется -2,+3°.

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