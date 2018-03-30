Волгоградцев приобщают к бумажным книгам
Волгоградская областная библиотека для молодёжи присоединилась к международному флэшмобу #bookfacefriday — акции, которая призвана популяризировать бумажные издания книг.
Волгоградская областная библиотека для молодёжи присоединилась к международному флэшмобу #bookfacefriday — акции, которая призвана популяризировать бумажные издания книг.
Букфейс, как коротко называется эта международная акция, был придуман в
Сами фотографии становятся всё более необычными — при создании «букфейсов» в качестве моделей участвуют не только люди, но и животные; любители чтения дополняют собой обложки книг, на которых изображаются не только лица, но и другие части тела. Чем неожиданнее решение — тем лучше!
Букфейс даёт возможность проявить фантазию, изобретательность, художественное видение и ловкость рук, примерить на себя новый образ и получить в итоге оригинальную креативную фотографию. Ещё это прекрасная тренировка умения работать в команде. Для того чтобы получить действительно удачный кадр, на котором человек и книга, жизнь и обложка сливаются в единое целое, — придется хорошенько потрудиться. Причём чаще всего требуется слаженная работа трёх человек: модели, фотографа и «книгодержца».
И наконец, букфейс — это хорошая социальная реклама, прекрасная возможность для традиционной бумажной книги стать объектом восхищения
Сегодня #bookfacefriday — это настоящий флэшмоб в защиту бумажной книги, в котором с удовольствием участвуют библиотеки, издательства, книжные магазины и просто любители книг и чтения по всему миру. Если говорить о российских библиотеках, в этом флэшмобе уже принимают участие Библиотека № 169 «Проспект» и Центральная библиотека им. Н. А. Некрасова г. Москвы, Централизованная городская библиотечная система г. Тюмени, Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края. А теперь — и Волгоградская областная библиотека для молодёжи. Волгоградская библиотека приглашает всех присоединиться к акции — Инстаграм библиотеки vobm_vlg.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.