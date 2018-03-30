Волгоградцев приобщают к бумажным книгам

Букфейс, как коротко называется эта международная акция, был придуман в Нью-Йоркской публичной библиотеке, сотрудники которой начали публиковать в Инстаграме фотографии, где лица моделей — библиотекарей и читателей — совмещаются с обложками книг. Снимки публикуются раз в неделю, по пятницам, отсюда и хэштэг, давший название флэшмобу, — #bookfacefriday. Идея оказалась очень заразительной, её быстро подхватили другие библиотеки и просто самые разные люди по всему миру.

Сами фотографии становятся всё более необычными — при создании «букфейсов» в качестве моделей участвуют не только люди, но и животные; любители чтения дополняют собой обложки книг, на которых изображаются не только лица, но и другие части тела. Чем неожиданнее решение — тем лучше! Кто-то стремится к максимальному совпадению с обложкой — всех линий лица и тела, элементов одежды, прически и даже окружающей обстановки. Другие фотографы, наоборот, сочетают несочетаемое и создают забавные контрасты. Объединяет все «букфейсы» одно — не заметить такую фотографию в сети невозможно!

Букфейс даёт возможность проявить фантазию, изобретательность, художественное видение и ловкость рук, примерить на себя новый образ и получить в итоге оригинальную креативную фотографию. Ещё это прекрасная тренировка умения работать в команде. Для того чтобы получить действительно удачный кадр, на котором человек и книга, жизнь и обложка сливаются в единое целое, — придется хорошенько потрудиться. Причём чаще всего требуется слаженная работа трёх человек: модели, фотографа и «книгодержца».

И наконец, букфейс — это хорошая социальная реклама, прекрасная возможность для традиционной бумажной книги стать объектом восхищения Интернет-аудитории!