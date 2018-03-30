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13:30 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоградцев ожидает последняя морозная ночь

Капризы погоды в этом году оказались настолько сильными, что даже в конце марта идет снег, а ночью температура опускается ниже нуля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 64% 753 мм рт. ст. 7 м/с

Однако, судя по всему, потепление уже на пороге. Ближайшей ночью синоптики обещают до -5°С, и это должна быть последняя отрицательная температура в этом полугодии. Днем в субботу столбик термометра поднимется до +6°С, затем в ночь на воскресенье ожидается в районе нуля, а в воскресенье уже до +10°С. При этом все дни обещают быть солнечными.

Кстати, следующие выходные, если верить прогнозу, вообще буду по-весеннему теплыми и солнечными — днем воздух прогреется до +18°С. Самое время планировать шашлыки и пикники.

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