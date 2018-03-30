Волгоградцев ожидает последняя морозная ночь

Однако, судя по всему, потепление уже на пороге. Ближайшей ночью синоптики обещают до -5°С, и это должна быть последняя отрицательная температура в этом полугодии. Днем в субботу столбик термометра поднимется до +6°С, затем в ночь на воскресенье ожидается в районе нуля, а в воскресенье уже до +10°С. При этом все дни обещают быть солнечными.