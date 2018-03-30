Волгоградцев ожидает последняя морозная ночь
Капризы погоды в этом году оказались настолько сильными, что даже в конце марта идет снег, а ночью температура опускается ниже нуля.
Капризы погоды в этом году оказались настолько сильными, что даже в конце марта идет снег, а ночью температура опускается ниже нуля.
Однако, судя по всему, потепление уже на пороге. Ближайшей ночью синоптики обещают до -5°С, и это должна быть последняя отрицательная температура в этом полугодии. Днем в субботу столбик термометра поднимется до +6°С, затем в ночь на воскресенье ожидается в районе нуля, а в воскресенье уже до +10°С. При этом все дни обещают быть солнечными.
Кстати, следующие выходные, если верить прогнозу, вообще буду
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