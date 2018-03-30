Пермский экс-депутат, подозреваемый в избиении DJ Smash, отпущен под залог

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«В удовлетворении ходатайства следствия о домашнем аресте отказать (…) Установить меру пресечения в отношении подозреваемого в виде залога в размере 200 тысяч рублей», — огласила решение судья Ольга Бауэр.

По словам следователя полиции Игоря Фадеева, испрашиваемая мера пресечения в виде домашнего ареста была обусловлена, в частности, тем, что данное преступление имеет большой общественный резонанс.

В суде он также сообщил, что за неделю до инцидента с избиением А. Ширмана в клубе, один из жителей Перми обратился в полицию с заявлением о причинении ему побоев «со стороны Телепнева при примерно аналогичных обстоятельствах».

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Предъявить обвинение А. Телепневу планируется на следующей неделе после проведения очной ставки с участием А. Ширмана и иных следственных действий, сообщил представитель следствия.

Сам подозреваемый и его защитник были против домашнего ареста. А Телепнев обосновал это тем, что претерпел «репутационные издержки» при задержании, имеет двух детей в возрасте 3 и 6 лет, а также не может прервать работу из-за необходимости выплачивать долг по ипотеке. На данный момент, сообщил суду подозреваемый, он работает директором по строительству в коммерческой фирме, совокупный с супругой ежемесячный доход составляет порядка 100−150 тыс. рублей. Экс-депутат был согласен на меру пресечения в виде денежного залога или подписки о невыезде.

После судебного заседания А. Телепнев заявил журналистам о своей невиновности.

«Я свою вину полностью отрицаю. На самом деле была драка, рядом с которой я находился не в нужное время, не в нужном месте», — сказал он.

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Как сообщалось, А. Ширман был избит в ночном клубе «Дом культуры» в Перми в ночь на 10 февраля. Его госпитализировали в московскую клинику с переломами лица, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Экспертиза установила, что музыканту причинен вред здоровью средней тяжести, а травмы нанесены руками и ногами.

Потерпевший утверждает, что его избили двое посетителей клуба, один из которых — экс-депутат Заксобрания Пермского края — А. Телепнев, второй — Сергей Ванкевич.

В свою очередь А. Телепнев заявлял, что эта информация не соответствует действительности.

Уголовное дело расследуется по ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений).

В связи с возбуждением уголовного дела «Единая Россия» приостановила членство А. Телепнева в партии.

А. Телепнев, 1980 г.р., является мастером спорта по рукопашному бою. В 2011—2016 годах был депутатом Законодательного собрания Пермского края второго созыва по одномандатному округу N11.