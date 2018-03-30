Год льготной стерилизации животных объявлен в Ростовской области
Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом объявила год льготной стерилизации для животных Ростовской области.
Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом объявила год льготной стерилизации для животных Ростовской области.
Теперь хвостатых и пушистых братьев наших меньших можно стерилизовать дешевле. Примерно на треть от обычной цены.
Кампания проходит в 14 городах области: в
Каждый последний четверг месяца животных стерилизуют по акции, записаться нужно предварительно, не менее чем за три дня. Для этого необходимо обратиться на ветеринарную станцию. Специалист подробно проконсультирует вас о процедуре, подскажет как подготовить животное и даст все необходимые рекомендации.
Проведением такой акции донские ветеринары хотят привлечь внимание к проблеме безнадзорных животных. Ведь стерилизация — самый гуманный способ уменьшения их количества на улицах донского края.
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