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17:18 (мск), источник: Деловое сообщество

Год льготной стерилизации животных объявлен в Ростовской области

Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом объявила год льготной стерилизации для животных Ростовской области.

Теперь хвостатых и пушистых братьев наших меньших можно стерилизовать дешевле. Примерно на треть от обычной цены.

Кампания проходит в 14 городах области: в Ростове-на-Дону, Белой Калитве, Волгодонске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Константиновске, Красном Сулине, Миллерове, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, а также в станице Вешенской и поселке Тарасовском.

Каждый последний четверг месяца животных стерилизуют по акции, записаться нужно предварительно, не менее чем за три дня. Для этого необходимо обратиться на ветеринарную станцию. Специалист подробно проконсультирует вас о процедуре, подскажет как подготовить животное и даст все необходимые рекомендации.

Проведением такой акции донские ветеринары хотят привлечь внимание к проблеме безнадзорных животных. Ведь стерилизация — самый гуманный способ уменьшения их количества на улицах донского края.

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