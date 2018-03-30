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13:32 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как южнокорейский «умный» город Сонгдо становится призраком

Строительство высокотехнологичного проекта до сих пор не закончено, но люди уже отказываются в нем жить.

Источник: Reuters

Еще в 2002 году на северо-восточном побережье Южной Кореи начали строить амбициозный проект — «умный» город Сонгдо, который должен был стать самым современным и технологичным местом в мире. На улицах планировалось разместить интерактивные панели, с помощью которых можно было бы взаимодействовать с различными городскими системами, в каждой квартире и офисе — технологию «умный дом», современную систему переработки мусора и многое другое.

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Сонгдо называли городом будущего и планировали открыть в 2015 году, но затем сроки перенесли на 2018, а теперь и на 2022. Однако проект оказался очень дорогим, и на данный момент в городе с шикарными небоскребами, огромными улицами и большим количеством парков постоянно живут лишь семьдесят тысяч жителей.

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Местные уверяют, что если ситуация вокруг проекта не изменится — они просто покинут город.

Главная причина неудачи Сонгдо банальна — недостаточное финансирование. Кроме того, власти хотели привлечь побольше иностранцев, а потому «задрали» цены абсолютно на все. Жители «умного» города признаются, что продукты, медицинское обслуживание, школы и жилье не сходятся с местными зарплатами.

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Также на уровне жизни сказывается отсутствие достаточного количества театров, музеев и других культурных развлечений. Кроме того, большую часть из запланированных построек и технологий так до сих пор и не осуществили.

Местные власти не теряют надежду найти новых инвесторов и привлечь представительства всемирно известных компаний, но пока «город будущего» выглядит крайне пустым и заброшенным.

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