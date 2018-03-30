Как южнокорейский «умный» город Сонгдо становится призраком
Строительство высокотехнологичного проекта до сих пор не закончено, но люди уже отказываются в нем жить.
Строительство высокотехнологичного проекта до сих пор не закончено, но люди уже отказываются в нем жить.
Еще в 2002 году на
Сонгдо называли городом будущего и планировали открыть в 2015 году, но затем сроки перенесли на 2018, а теперь и на 2022. Однако проект оказался очень дорогим, и на данный момент в городе с шикарными небоскребами, огромными улицами и большим количеством парков постоянно живут лишь семьдесят тысяч жителей.
Главная причина неудачи Сонгдо банальна — недостаточное финансирование. Кроме того, власти хотели привлечь побольше иностранцев, а потому «задрали» цены абсолютно на все. Жители «умного» города признаются, что продукты, медицинское обслуживание, школы и жилье не сходятся с местными зарплатами.
Также на уровне жизни сказывается отсутствие достаточного количества театров, музеев и других культурных развлечений. Кроме того, большую часть из запланированных построек и технологий так до сих пор и не осуществили.
Местные власти не теряют надежду найти новых инвесторов и привлечь представительства всемирно известных компаний, но пока «город будущего» выглядит крайне пустым и заброшенным.
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