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14:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за таяния снега в поселках вокруг Иркутска подтопило десятки домов

На прошлой неделе резко потеплело. В некоторых районах термометры днем показывали +10…+15 градусов.

Гигантские сугробы, которые остались после самой снежной за последние 100 лет зимы, начали стремительно таять. Талыми водами затопило десятки домов в Баклашах, Грановщине и Хомутове под Иркутском. На горячие линию в МЧС звонят и из более отдаленных районов — Братского, Жигаловского, Слюдянского.

— Вода начала прибывать еще в прошлые выходные, — негодует житель поселка Баклаши Андрей Ходус. — Наш дом находится на окраине, на улице 1-й километр, поэтому его затопило первым. Я надел болотники, поднялся выше по улице и обомлел: за поселком таят огромные сугробы, которые всю зиму сюда привозили из Шелехова. Кроме того, потоки грязной воды несутся с полей, которые окружают наш поселок.

Сейчас, по словам Андрея Ходуса, цокольный этаж их деревянного дома полностью в воде. Затопило огород и двор.

— Мы с женой в мае ждем второго малыша, — продолжает мужчина. — Но вместо того, чтобы готовиться к радостному событию, бегаем по инстанция. Уже написали жалобы и в прокуратуру, и в Роспотребнадзор. Понимаем, что фундамент дома после такого количества влаги начнет гнить, поэтому надеемся, что нам хотя бы выплатят компенсацию. В комнатах сырости пока нет, но, думаю, все впереди.

Дом в Баклашах Андрей Ходус купил всего год назад. Соседи уверяют, что в прошлые годы такого весеннего апокалипсиса не было. Кроме его дома пострадали и десятки других. Сейчас проблему решает администрация поселка. Рабочие вырыли дренажный канал, по которому отводят потоки воды, отсыпали дороги к некоторым строениям.

— Дело не только в снеге, который вывозили из Шелехова, — озвучивают свою версию проблемы в поселковой администрации. — Очень большие сугробы образовались в полях. Виновных здесь нет, сейчас надо сделать все возможное, чтобы воды не стало еще больше.

Похожая ситуация и в Хомутове. Здесь подтопило коттеджи на улице Михаила Вертепа, Сиреневой, Евдокии Леонтьевой, переулке Алтайском… В водную ловушку попало около 50 частных подворий. Ситуация меняется каждый день.

— Во многом ситуацию спровоцировали местные жители, которые засорили водостоки, — возмущен первый заместитель главы Хомутовского муниципального образования Дмитрий Дорожкин. — За своим имуществом нужно следить! Это не городская квартира, а дом, требующий заботы.

В МЧС региона о проблеме знают, сюда поступают сотни звонков со всего региона.

— Мы, конечно, мониторим ситуацию, — рассказал начальник Иркутского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Залозный, — но все-таки основные работы обязаны выполнять местные власти: откачивать воду, отсыпать подтопленные улицы, возводить защитные дамбы и строить дренажные котлованы. Да и сами жители должны думать! Например, в Хомутове многие отказывались пускать технику в свои дворы, чтобы провести ремонт водоотводных каналов. А в итоге пострадали соседи.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН

Если вы заметили, что вода топит ваш дом, звоните в диспетчерскую службу того муниципального образования, где живете. Если ситуация угрожает жизни и здоровью, обращайтесь к спасателям по круглосуточному телефону (3952) 39−99−99 или 101 (для мобильных телефонов).

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей ЧЕРКАШИН, юрист:

«Собственник сам несет ответственность за свое имущество».

— Действительно, владельцы частных домов должны сами позаботиться о том, чтобы встретить весну во всеоружии. Забота о ливневой канализации, вывоз снега и т. д. ложатся на плечи собственников. Что касается ситуации, сложившейся в поселке Баклаши, то здесь жителям еще нужно доказать вину местных властей в суде. Если снег действительно свозили сюда незаконно, то владельцам подтопленных домой положена денежная компенсация. Но это еще нужно доказать! На мой взгляд бить в колокола надо было еще зимой, когда жители поселка видели, что недалеко от их домов растут сугробы. Сейчас что-либо доказать уже сложнее, но попытаться, конечно, стоит.

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