Ученые: героиновая эпидемия в США продолжает набирать обороты

Источник: AP 2018

«Главными убийцами американцев сегодня выступают не героин или обезболивающие на базе опиатов, а синтетические вещества, такие как фентанил. На их долю приходится свыше 30% от общего числа смертей наркоманов и около половины случаев передозировки среди людей, употреблявших опиаты. Нам необходима новая, многосторонняя стратегия борьбы с этой эпидемией», — пишут эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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В последние десять лет социальные активисты, а затем и политики самого высокого ранга, начали говорить о появлении новой эпидемии наркомании на территории США. Она возникла, как считают сегодня некоторые исследователи, из-за практически бесконтрольного распространения оксикодона и других обезболивающих на базе опиатов, которые доктора, при пособничестве производящих их фармакомпаний, выписывали всем пациентам с хроническими болями.

Когда эту тенденцию заметили регулирующие органы, оборот наркотических обезболивающих был ограничен, что привело к тому, что любители подобных таблеток переключились на их «уличные» аналоги — героин, морфин, и различные синтетические опиаты. Это только усугубило ситуацию и привело к резкому росту числа смертей от передозировок. Только за последние десять лет от них умерло более 500 тысяч американцев.

Роуз Радд (Rose Rudd) и другие наркологи из Центров по контролю и профилактике заболеваний выяснили, что ситуация продолжает развиваться в худшую сторону, проанализировав то, как много жизней унесли наркотики в 2015 и 2016 годах, изучив статистику, собранную CDC.

В общей сложности, как отмечают медики, примерно 63 тысячи американцев распрощались с жизнью из-за передозировок и других проблем, связанных с наркотиками. Львиная доля этих жертв наркомании — примерно 42 тысячи человек — умерла из-за передозировок синтетическими или природными опиатами.

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Повышение числа жертв опиатов на треть, как отмечают наркологи, было обусловлено взрывным ростом популярности фентанила и его производных. Число передозировок этим веществом выросло в отдельных штатах в 3−4 раза, и в целом удвоилось только за 2016 год. Героин и другие опиаты тоже продолжили «наступление» — число связанных с ними смертей выросло на 20−50%.