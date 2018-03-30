Уилл Смит позвал робота Софию на свидание и был унижен

Американский актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит сходил на свидание с роботом Софией. Видеозапись опубликована на его YouTube-канале.

Во время встречи в отеле на Кайманских островах Смит пытался флиртовать с андроидом, неловко шутил и хотел поцеловать Софию. На это он получил отказ и предложение «остаться друзьями». Робот также раскритиковала музыкальное творчество исполнителя.