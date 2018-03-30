Синоптики рассказали, каким будет апрель в Омской области

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«Средняя температура месяца ожидается 0…+4°, что около и ниже нормы на 1…-1,5°. Средняя многолетняя составляет +1,7…+4,1°», — пояснили в Обь-Иртышском УГМС.

По предварительным прогнозам, погоду в первой декаде апреля будет определять антициклональное поле, для которого характерен большой суточный ход температуры — то есть ночью стоят морозы, а днем воздух прогревается до плюсовых значений. Температура воздуха в первую декаду апреля ночью будет падать до −1…−6°, а в северных районах области до −15…−20°. Днем будет теплей: от −1…−6° до 0…+5°. Кроме того, ожидаются дожди и мокрый снег.

Синоптики пояснили, в апреле начинается процесс разрушения снежного покрова и интенсивного снеготаяния. К концу месяца снег должен полностью пройти. Ожидается, что реки в Омской области вскроются с 15 по 26 апреля, а Иртыш в районе Омска — 21 апреля.