В МЧС омичам посоветовали жаловаться на противопожарные нарушения письменно — АДРЕСА

«После страшной трагедии, произошедшей в городе Кемерово, в социальных сетях стало появляться множество сообщений омичей, опасающихся за свою безопасность. Жители региона рассказывают о нарушениях требований пожарной безопасности в крупных торгово-развлекательных комплексах», — сообщили в ведомстве.
Однако письменные обращения в соответствующие органы помогут спасателям оперативно реагировать и совершать необходимые проверки.
Как отметили в МЧС, обращения будут рассматриваться в рамках действующего законодательства. Всем нарушениям будет дана оценка, а в случае, если факт нарушения подтвердится, будут приняты соответствующие меры. В адрес заявителя при этом будет направлен ответ.
Контактные данные территориальных отделов можно скачать здесь.
Свое обращение можно также оставить на официальном сайте ведомства в разделе «Задать вопрос начальнику».
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