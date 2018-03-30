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14:07 (мск), источник: СуперОмск

В МЧС омичам посоветовали жаловаться на противопожарные нарушения письменно — АДРЕСА

ГУ МЧС России по Омской области обратилось к жителям Омска с советом сообщать о выявленных нарушениях противопожарной безопасности в различных учреждениях и зданиях в письменном виде в Территориальные отделы надзорной деятельности и профилактической работы.

«После страшной трагедии, произошедшей в городе Кемерово, в социальных сетях стало появляться множество сообщений омичей, опасающихся за свою безопасность. Жители региона рассказывают о нарушениях требований пожарной безопасности в крупных торгово-развлекательных комплексах», — сообщили в ведомстве.

Однако письменные обращения в соответствующие органы помогут спасателям оперативно реагировать и совершать необходимые проверки.

Как отметили в МЧС, обращения будут рассматриваться в рамках действующего законодательства. Всем нарушениям будет дана оценка, а в случае, если факт нарушения подтвердится, будут приняты соответствующие меры. В адрес заявителя при этом будет направлен ответ.

Контактные данные территориальных отделов можно скачать здесь.

Свое обращение можно также оставить на официальном сайте ведомства в разделе «Задать вопрос начальнику».

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