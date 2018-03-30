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15:47 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодарском крае весенний призыв начнется 1 апреля

Распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Согласно документу, в апреле — июле на военную службу будут призваны молодые люди от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья.

Руководитель края поручил организовать медосмотры в военкоматах. Кроме того, Вениамин Кондратьев распорядился провести встречи призывников с ветеранами ВОВ и локальных военных конфликтов.

Ряд рекомендаций в распоряжении касается полномочий глав муниципальных образований. Речь идет об оказании содействия в работе призывных комиссий на местах, обеспечении их необходимыми территориями и помещениями, медикаментами и оборудованием, хозяйственным имуществом и транспортом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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