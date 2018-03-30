В Краснодарском крае весенний призыв начнется 1 апреля

Согласно документу, в апреле — июле на военную службу будут призваны молодые люди от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья.

Руководитель края поручил организовать медосмотры в военкоматах. Кроме того, Вениамин Кондратьев распорядился провести встречи призывников с ветеранами ВОВ и локальных военных конфликтов.