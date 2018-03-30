В Краснодарском крае весенний призыв начнется 1 апреля
Распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.
Распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.
Согласно документу, в апреле — июле на военную службу будут призваны молодые люди от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья.
Руководитель края поручил организовать медосмотры в военкоматах. Кроме того, Вениамин Кондратьев распорядился провести встречи призывников с ветеранами ВОВ и локальных военных конфликтов.
Ряд рекомендаций в распоряжении касается полномочий глав муниципальных образований. Речь идет об оказании содействия в работе призывных комиссий на местах, обеспечении их необходимыми территориями и помещениями, медикаментами и оборудованием, хозяйственным имуществом и транспортом, сообщает
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.