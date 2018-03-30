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15:47 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре пройдет пикет в поддержку жителей Кемерово

Пикет согласован с администрацией Самары.

Источник: Pro Город Самара

В субботу, 31 марта, родственники погибших в страшном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово и просто неравнодушные горожане вновь соберутся на митинг. Самарцев зовут принять участие в акции солидарности.

Пикет в поддержку жителей Кемерово пройдет в этот же день в 14:00 у фонтана на улице Осипенко (площадь Героев 21-ой Армии). Цель акции: выразить свое отношение к трагедии в Кемерово.

«Нельзя позволить властям заболтать истинные причины случившегося, свалить всю вину на “козлов отпущения”, в то время, как настоящие виновники этого кошмара останутся безнаказанными. Необходимо добиться недопущения повторения подобных преступлений!», — говорят организаторы мероприятия.

Пикет согласован с администрацией Самары.

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