В трех волгоградских селах построят по детскому саду

В селах Веселово и Русская Бундевка Камышинского и Руднянского районов, а также в станице Лапшинская Котовского района в ближайшее время начнется строительство детских садов.

Как сообщает комитет строительства Волгоградской области, заключены соответствующие контракты на производство работ с подрядными организациями.

— Каждый детсад будет рассчитан на 40 мест, проектами в них предусмотрены помещения для пребывания двух групп детей (младшей — от 3 до 5 лет и старшей — от 5 до 7 лет), залы для музыкальных и гимнастических занятий, пищеблок, медицинский кабинет, хозяйственные и административные помещения. На прилегающей территории будут оборудованы спортивные и игровые площадки с навесами, установлены малые архитектурные формы. Таким образом, в отдаленных населенных пунктах создаются комфортные условия проживания для жителей, решаются задачи поддержки материнства и детства — стратегического приоритета развития Волгоградской области, — отметили в облстрое.

Напомним, что еще три детских сада возводятся в регионе по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Работы идут полным ходом в микрорайонах «Санаторный» и «Долина» в Волгограде, а также в Волжском в ЖК «Радужный». Учреждения планируются к вводу в 2018 году, что обеспечит 745 мест для малышей.

Еще более 910 миллионов рублей из федерального бюджета предусмотрено выделить Волгоградской области в 2018—2019 годах на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для малышей от 2 месяцев до 3 лет. В настоящее время завершается работа по формированию перечня объектов.