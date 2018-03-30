В трех волгоградских селах построят по детскому саду
В Волгоградской области начинается строительство еще трех детских садов.
В Волгоградской области начинается строительство еще трех детских садов.
Как сообщает комитет строительства Волгоградской области, заключены соответствующие контракты на производство работ с подрядными организациями.
— Каждый детсад будет рассчитан на 40 мест, проектами в них предусмотрены помещения для пребывания двух групп детей (младшей — от 3 до 5 лет и старшей — от 5 до 7 лет), залы для музыкальных и гимнастических занятий, пищеблок, медицинский кабинет, хозяйственные и административные помещения. На прилегающей территории будут оборудованы спортивные и игровые площадки с навесами, установлены малые архитектурные формы. Таким образом, в отдаленных населенных пунктах создаются комфортные условия проживания для жителей, решаются задачи поддержки материнства и детства — стратегического приоритета развития Волгоградской области, — отметили в облстрое.
Напомним, что еще три детских сада возводятся в регионе по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Работы идут полным ходом в микрорайонах «Санаторный» и «Долина» в Волгограде, а также в Волжском в ЖК «Радужный». Учреждения планируются к вводу в 2018 году, что обеспечит 745 мест для малышей.
Еще более 910 миллионов рублей из федерального бюджета предусмотрено выделить Волгоградской области в 2018—2019 годах на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для малышей от 2 месяцев до 3 лет. В настоящее время завершается работа по формированию перечня объектов.
Отметим, что сегодня в области обеспечена и сохраняется 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, ежегодно вводятся новые места. Создание дополнительных мест в детских садах отвечает приоритетам долгосрочной стратегии развития Волгоградской области по поддержке материнства и детства, и комплексному развитию территорий. Всего за период с 2014 года на территории региона в рамках программы модернизации системы дошкольного образования введены в эксплуатацию 42 детских сада (как построенных, так и после реконструкции и капитального ремонта), что позволило создать порядка пяти тысяч дополнительных мест для маленьких жителей региона.
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