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14:22 (мск), источник: ИА Башинформ

Сплошные проверки: в Башкирии пройдут рейды ГИБДД

УФА, 30 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В преддверии выходных дней и в целях профилактики грубых нарушений правил дорожного движения в Башкортостане пройдут традиционные рейды ГИБДД.

«Будут проводиться сплошные проверки граждан, с целью выявления и пресечения грубых нарушений дорожных правил», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как показывает практика, проведение подобных профилактических мероприятий благоприятно сказывается на дорожной обстановке и помогает исключить из транспортного потока нетрезвых водителей, а также иных нарушителей ПДД, подвергающих опасности других участников дорожного движения.

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