Сплошные проверки: в Башкирии пройдут рейды ГИБДД
УФА, 30 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В преддверии выходных дней и в целях профилактики грубых нарушений правил дорожного движения в Башкортостане пройдут традиционные рейды ГИБДД.
УФА, 30 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В преддверии выходных дней и в целях профилактики грубых нарушений правил дорожного движения в Башкортостане пройдут традиционные рейды ГИБДД.
«Будут проводиться сплошные проверки граждан, с целью выявления и пресечения грубых нарушений дорожных правил», — сообщает
Как показывает практика, проведение подобных профилактических мероприятий благоприятно сказывается на дорожной обстановке и помогает исключить из транспортного потока нетрезвых водителей, а также иных нарушителей ПДД, подвергающих опасности других участников дорожного движения.
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