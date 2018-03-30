В Башкирии закрыли вторую ледовую переправу

В Башкирии с 30 марта закрыта автомобильная ледовая переправа, расположенная на реке Кама в посёлке Нокола-Березовка Краснокамского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Работа ледовой переправы прекращена из-за уменьшения толщины льда на реке. Сейчас здесь выставлены запрещающие знаки.

Напомним, 28 марта была закрыта переправа через реку Уфа у села Караидель.