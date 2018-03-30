В Башкирии закрыли вторую ледовую переправу
Работа переправы прекращена
Работа переправы прекращена
В Башкирии с 30 марта закрыта автомобильная ледовая переправа, расположенная на реке Кама в посёлке
Работа ледовой переправы прекращена
Напомним, 28 марта была закрыта переправа через реку Уфа у села Караидель.
Таким образом, в Башкирии продолжают работу две переправы: в деревне Староянгизитово в Краснокамском районе и в Бирске — обе через реку Белую.
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