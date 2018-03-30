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14:21 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии закрыли вторую ледовую переправу

Работа переправы прекращена из-за уменьшения толщины льда на реке.

В Башкирии с 30 марта закрыта автомобильная ледовая переправа, расположенная на реке Кама в посёлке Нокола-Березовка Краснокамского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Работа ледовой переправы прекращена из-за уменьшения толщины льда на реке. Сейчас здесь выставлены запрещающие знаки.

Напомним, 28 марта была закрыта переправа через реку Уфа у села Караидель.

Таким образом, в Башкирии продолжают работу две переправы: в деревне Староянгизитово в Краснокамском районе и в Бирске — обе через реку Белую.

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