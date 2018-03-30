У променада в Светлогорске установят волнорезы, чтобы «защитить пляж»

Источник: Калининград.Ru

В море у старого променада в Светлогорске установят буны, чтобы защитить появившийся пляж. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на оперативном совещании в областном правительстве в пятницу, 30 марта.

Будем объявлять конкурсные процедуры для того, чтобы создать новые буны и защитить тот пляж, который откуда ни возьмись у нас сейчас возник и снова прирос. Ну и по поводу нового променада надо сейчас всё быстро прорабатывать, чтобы и новый променад был к моменту сдачи с пониманием, что мы делаем дальше по его защите. Алиханов

По словам министра по культуре и туризму Андрея Ермака, работы по установке бун планируют начинать после чемпионата мира по футболу.

Есть определённая процедура, два месяца обычно это дело занимает. Если не будет никаких обжалований по линии федеральной антимонопольной службы, то месяца через два, наверное, начнётся работа. Я думаю, скорее всего, после чемпионата мира, потому что понятно, что во время чемпионата мира выезжать на пляж тяжёлой техникой и колотить буны, скорее всего, неправильно, — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что подрядчик по строительству второй очереди нового променада в Светлогорске намерен попросить поддержки у региональных властей для работ по берегозащите. Специалисты забили на побережье в районе детского лагеря имени Гайдара два «пробных» ряда бун — волнорезов. Эта мера дала результат, и море намыло между заграждениями несколько метров берега.