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14:29 (мск), источник: 36on.ru

Прокуратура проверит дом на проспекте Революции, где грозит обвалиться крыша

Воронежская прокуратура направила обращение в государственную жилищную инспекцию по факту публикации на портале 36on.ru. ГЖИ в соответствии с законодательством должна будет выяснить причины произошедшего.

Напомним, 23 марта на портале был опубликован материал о том, в каком состоянии находится крыша дома № 44 на проспекте Революции — сотрудники организации, расположенной на верхнем этаже здания, вынуждены буквально сидеть между тазами с водой.

При этом, по словам сотрудников, такая ситуация продолжается уже не первый год. Происходящее они связывают ремонтом крыши, сделанным некачественно в 2012 году.

В Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области пояснили, что Фонд начал выступать заказчиком работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с 2014 года. Поэтому к проведенному 6 лет назад ремонту кровли дома № 44 по проспекту Революции региональный оператор отношения не имеет.

Также в Фонде подтвердили информацию о том, что здание включено в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Воронежской области на 2014−2044 годы.

— В соответствии с программой капитальный ремонт кровли дома № 44 по проспекту Революции предусмотрен в период 2026—2028 годов. Состояние кровли, её эксплуатационные характеристики зависят от качества работ по текущему содержанию, своевременной уборки снега и наледи, выполняемых управляющей компанией. Устранение протеканий на кровле в соответствии с Жилищным кодексом РФ, а также Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г., является обязанностью организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, — добавили в Фонде.

Портал 36on.ru продолжит следить за ситуацией.

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