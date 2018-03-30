Прокуратура проверит дом на проспекте Революции, где грозит обвалиться крыша

Напомним, 23 марта на портале был опубликован материал о том, в каком состоянии находится крыша дома № 44 на проспекте Революции — сотрудники организации, расположенной на верхнем этаже здания, вынуждены буквально сидеть между тазами с водой.

При этом, по словам сотрудников, такая ситуация продолжается уже не первый год. Происходящее они связывают ремонтом крыши, сделанным некачественно в 2012 году.

В Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области пояснили, что Фонд начал выступать заказчиком работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с 2014 года. Поэтому к проведенному 6 лет назад ремонту кровли дома № 44 по проспекту Революции региональный оператор отношения не имеет.

Также в Фонде подтвердили информацию о том, что здание включено в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Воронежской области на 2014−2044 годы.

— В соответствии с программой капитальный ремонт кровли дома № 44 по проспекту Революции предусмотрен в период 2026—2028 годов. Состояние кровли, её эксплуатационные характеристики зависят от качества работ по текущему содержанию, своевременной уборки снега и наледи, выполняемых управляющей компанией. Устранение протеканий на кровле в соответствии с Жилищным кодексом РФ, а также Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г., является обязанностью организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, — добавили в Фонде.