На западе Волгограда появятся цветочницы в виде футбольных мячей
На украшение города потратят 1,2 миллиона рублей.
На украшение города потратят 1,2 миллиона рублей.
15 полутораметровых цветочниц в форме футбольных мячей установят в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на документы госзакупки, объекты установят по пути из аэропорта по улице Джаныбековской. Цветочницы появятся в городе уже до 28 мая. А до 12 апреля власти выберут подрядчика, который их изготовит и установит.
Добавим, что цветочницы со съемным лотком для растений и грунта сделают из наноструктурированного стеклопластика.
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