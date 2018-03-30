На западе Волгограда появятся цветочницы в виде футбольных мячей

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на документы госзакупки, объекты установят по пути из аэропорта по улице Джаныбековской. Цветочницы появятся в городе уже до 28 мая. А до 12 апреля власти выберут подрядчика, который их изготовит и установит.