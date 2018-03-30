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14:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

На западе Волгограда появятся цветочницы в виде футбольных мячей

На украшение города потратят 1,2 миллиона рублей.

15 полутораметровых цветочниц в форме футбольных мячей установят в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на документы госзакупки, объекты установят по пути из аэропорта по улице Джаныбековской. Цветочницы появятся в городе уже до 28 мая. А до 12 апреля власти выберут подрядчика, который их изготовит и установит.

Добавим, что цветочницы со съемным лотком для растений и грунта сделают из наноструктурированного стеклопластика.

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