В Волгограде кружки и студии переезжают в обновленное здание ГДЮЦа

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В трех комнатах, где проходили занятия, царит чемоданное настроение. Мольберты сложены и упакованы, разобраны стеллажи, отдельно подготовлен к переезду наглядный материал.

По словам руководителя детской художественной школы Ирины Ханько, вещи паковали на протяжении двух месяцев. Помогали педагогам и дети, и родители.

— У нас много натурного фонда, рамок, в которые мы оформляем работы для выставок, геометрических фигур, не говоря уже о мольбертах и столах, — говорит Ирина Ханько.

По предварительным оценкам, понадобится три машины, чтобы перевезти все имущество художественной студии. Самые ценные, тяжелые и при этом очень хрупкие экспонаты — скульптуры, по которым юные художники учатся рисовать фигуру человека, а также элементы лица.

— Вот они — наши красавцы, — показывает скульптуры Ирина Ханько. — Это голова Давида, она весит около 100 кг. Специально для этой головы родители подарили нам новую тумбу. Вот это — анатомическая фигура, на которой видны все мышцы человека. И наш любимец — Дискобол — одна из наиболее прославленных статуй античности, изображающая человека в движении. Помимо того, что он рассказывает об истории Древней Греции, он еще создает приподнятую атмосферу в студии. Дети его очень любят.

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Этими фигурами педагоги очень дорожат, они служили наглядным материалом еще в старом дворце пионеров. Без них невозможно обучаться живописи. Когда здание ГДЮЦа признали аварийным, художественной студии пришлось помыкаться по разным помещениям. Но когда обосновались в «Победе», решили скульптуры забрать. К этому моменту гипсовую голову Давида уже требовалось реставрировать, она была разбита.

— Мы сами ее собирали по кускам, — вспоминает Ирина Ханько. — Все эти фигуры стояли еще в Сталинградском Дворце пионеров в кружке художников, где преподавал исключительный педагог Григорий Леонтьевич Руднев. На старых фотографиях я видела эти скульптуры.

В привычном режиме студия начнет работать со следующей пятницы. Всю неделю педагоги будут обживаться на новом месте, расставлять столы, оформлять классы. Их у изостудии будет на один больше. И что важно, одна из комнат — с верхним светом.

— Переезд в обновленное здание — это волнительный момент, которого мы все ждали очень долго, — говорит директор ГДЮЦа Татьяна Минина. — Переселение идёт, и я благодарна, что нам дали возможность переехать спокойно, без всяких рывков. Потому что поняли, что это дети, что нас много и у нас очень много имущества, которое накоплено за 82 года. Количество переезжающих — 200 сотрудников, более 4 тысяч детей. Просто сорвать всех с места нельзя, нужно, чтобы все прошло спокойно и планомерно.

Уже полностью переехала в обновленный «корабль детства» студия «Берегиня», частично — кружок художественной гимнастики и художественная школа и студия керамики. Немного затянула процесс погода. Те же гипсовые фигуры нельзя было перевозить в дождь. Часть музея также не смогли перевезти из-за погодных условий — витрины, раритетные парты и некоторые другие экспонаты еще остаются в «Победе». Педагоги настаивают, что для них важнее, чтобы переезд не был стихийным бедствием, и чтобы это не влияло на занятия детей.