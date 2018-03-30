«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора

«Это баг. Исправлять не планируем», — заявил Машковцев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Директор «Союзмультфильма» также опроверг предположения, что имя девочки — отсылка к роману Чернышевского «Что делать?» и персонажу Вере Павловне Розальской.

Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Её нельзя назвать просто Верой.

В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Фёдора зовут Римма и Дмитрий Свекольниковы. В новых эпизодах у них появляется дочь.

«Союзмультфильм» объявил о выходе новых историй про знаковых для российской киностудии героев из мультфильмов «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984). Всего с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий.