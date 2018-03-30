«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев объяснил, почему новую героиню мультсериала «Простоквашино» — сестру Дяди Федора — зовут Верой Павловной, хотя их отец — Дмитрий.
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