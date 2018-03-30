Дягилевский фестиваль уложит зрителей в кровать

Источник: Вести - Пермь

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис провёл первую пресс-конференцию, посвящённую предстоящему Дягилевскому фестивалю. Речь маэстро мирового уровня началась с того, что сцена оперного мала и стара, а фестиваль с каждым годом становится всё объемнее — поэтому каждый год администрация театра занимается поиском новых площадок.

Далее маэстро перешёл к приятным темам: на открытии Дягилевского фестиваля 14 июня пройдёт российская премьера оперы Артюра Онеггера «Жанна на костре». Этот спектакль — совместная продукция Пермского театра оперы и балета и театра города Лион (Франция). В главной роли — знаменитая французская актриса театра и кино Одре Бонне. Новинка этого года — это «концерты во сне», которые будут начинаться поздно вечером, длиться почти 6 часов, а зрители будут находиться в кроватях. Впрочем, подробную программу можно уже посмотреть на сайте фестиваля, а продажа билетов ориентировочно начнётся 9 апреля.