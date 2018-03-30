Дягилевский фестиваль уложит зрителей в кровать
Теодор Курентзис рассказал о фишках Дягилевского фестиваля.
Теодор Курентзис рассказал о фишках Дягилевского фестиваля.
Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис провёл первую
Далее маэстро перешёл к приятным темам: на открытии Дягилевского фестиваля 14 июня пройдёт российская премьера оперы Артюра Онеггера «Жанна на костре». Этот спектакль — совместная продукция Пермского театра оперы и балета и театра города Лион (Франция). В главной роли — знаменитая французская актриса театра и кино Одре Бонне. Новинка этого года — это «концерты во сне», которые будут начинаться поздно вечером, длиться почти 6 часов, а зрители будут находиться в кроватях. Впрочем, подробную программу можно уже посмотреть на сайте фестиваля, а продажа билетов ориентировочно начнётся 9 апреля.
Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета: «Будут экспромтные премьеры российские, которые не объявляются. То есть всегда в каждом концерте по экспромту будет
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.