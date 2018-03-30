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14:52 (мск), источник: Вести - Омск

Паводок в Омскую область может прийти раньше срока

Паводок в Омскую область может прийти раньше срока. На Шульбинской ГЭС в Казахстане произошёл несанкционированный сброс воды в Иртыш.

Уровень реки резко поднялся в городе Семей. Многочисленные видео с подтоплениями появились в социальных сетях. Пришлось эвакуировать несколько сотен человек, чьи дома оказались в воде. А чтобы усилить водосток и освободить русло реки, казахстанские спасатели приняли решение взорвать лёд на Иртыше.

Но, по всей видимости, не рассчитали количество вещества: взрывной волной выбило окна в домах на набережной города. Тем временем, на Иртыше в казахстанской части начался ледоход. Из-за которого большая вода может прийти в наш регион раньше времени.

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