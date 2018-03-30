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15:00 (мск), источник: Новый Калининград

Движение по Второй эстакаде в Калининграде возобновилось

Движение в сторону ул. 9 Апреля было перекрыто из-за учений силовиков.

Источник: Новый Калининград

Автомобильное движение по второму эстакадному мосту в Калининграде возобновилось, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Напомним, движение по мосту со стороны ул. Дзержинского по направлению к ул. 9 Апреля было перекрыто утром в пятницу из-за учений силовых ведомств на острове Октябрьском возле нового стадиона.

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