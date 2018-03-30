Движение по Второй эстакаде в Калининграде возобновилось
Движение в сторону ул. 9 Апреля было перекрыто
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Движение в сторону ул. 9 Апреля было перекрыто
Автомобильное движение по второму эстакадному мосту в Калининграде возобновилось, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».
Напомним, движение по мосту со стороны ул. Дзержинского по направлению к ул. 9 Апреля было перекрыто утром в пятницу
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