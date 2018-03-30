Закрыта трасса Астана — Караганда
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — О закрытии трассы Астана — Караганда сообщает Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны, передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — О закрытии трассы Астана — Караганда сообщает Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны, передает МИА «Казинформ».
На сайте компании «Казахавтодор» уточнили, что трасса закрыта для всех видов автотранспорта.
Также закрыт участок трассы «Екатеринбург-Алматы» в Карагандинской области (1492−1610 км) — от Караганды до села
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