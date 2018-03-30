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18:04 (мск), источник: Kazinform

Закрыта трасса Астана — Караганда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — О закрытии трассы Астана — Караганда сообщает Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

На сайте компании «Казахавтодор» уточнили, что трасса закрыта для всех видов автотранспорта.

Причины — снег, ветер, гололед, ограничение видимости.

Также закрыт участок трассы «Екатеринбург-Алматы» в Карагандинской области (1492−1610 км) — от Караганды до села Аксу-Аюлы.

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