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15:46 (мск), источник: РИА Новости

Сергея Мавроди похоронят на деньги вкладчиков МММ

Основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди похоронят на деньги участников второй пирамиды, созданной им в 2011 году, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Александр Молохов.

Источник: РИА Новости

«У него были очень плохие отношения с братом, поэтому он отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище. Юридически организацию похорон взяла на себя его бывшая супруга, а оплатила группа участников второй пирамиды “МММ-2011”», — сказал адвокат.

Он пояснил, что, скорее всего, похороны пройдут в субботу, но не стал раскрывать, где именно.

Что стало причиной смерти Мавроди, официально не сообщалось. СМИ писали о сердечном приступе.

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Сергей Мавроди был, вероятно, самым известным аферистом новой России, с начала 90-х сумевшим обмануть миллионы россиян. Однако особенный колорит его истории придает тот факт, что после краха «МММ» и последовавшего за этим общенационального скандала и уголовного срока Мавроди смог основать несколько подобных проектов, причем не только в России, и привлечь новых вкладчиков.

Помешать ему не смогли ни новые уголовные дела, ни публичные предостережения уже обманутых людей — поверившие в новое «финансовое чудо» люди продолжали нести деньги в его организации. Таких было немало — только в первую «МММ» вложились, по разным оценкам, от 10 до 15 миллионов россиян. «МММ» вошла в историю России как крупнейшая финансовая пирамида.

Немалую роль в сумасшедшей популярности «МММ» сыграла успешная рекламная кампания: по телевидению транслировались многочисленные рекламные ролики, в которых Леня Голубков рассказывал, как можно легко заработать не вставая с дивана. Образ «простого парня» Голубкова, близкого и понятного большинству россиян, привлекал все новых вкладчиков, искренне веривших в успех предприятия.

По воспоминаниям Мавроди, в «золотую эпоху» «МММ» поступавшие деньги просто не успевали считать, а сам аферист даже стал депутатом Госдумы.

В прессе широкая кампания против «МММ» началась летом 1994 года, толчком к которой послужило заявление президента Бориса Ельцина о том, что «Леня Голубков не купит себе дом в Париже».

В результате последовавших разбирательств компания «МММ» обанкротилась, а Мавроди объявили в международный розыск. В 2003 году афериста арестовали (уже не первый раз) в его московской квартире за мошенничество в особо крупных размерах и подделку документов, в итоге он по приговору суда получил 4,5 года колонии общего режима.

Выйдя из тюрьмы, Мавроди объявил о запуске новых проектов — «МММ-2011» и «МММ-2012», обещавших ежемесячную прибыль от 20%. Успех «МММ» они унаследовать не смогли, хотя и нашли своих почитателей. Как и все подобные проекты, пирамиды потерпели крах. Параллельно Мавроди пытался построить финансовые пирамиды подобного типа за границей, прежде всего в Африке и Азии. Насколько успешно шел бизнес там, судить сложно.

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