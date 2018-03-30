Волгоградский аэропорт прокомментировал «установку» памятника немцу
Волгоградский аэропорт заявил, что ничего не знает о намерении установить на его территории памятник немецкому зенитчику Францу Штраусу.
Волгоградский аэропорт заявил, что ничего не знает о намерении установить на его территории памятник немецкому зенитчику Францу Штраусу.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» представитель
Напомним, что ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что в День Победы в Волгоград прибудет делегация баварской организации OWWF Ost West Wirtschaftsforum Bayern. Журналисты заявили, что немцы хотят установить в аэропорту бюст Францу Штраусу, воевавшему во время Сталинградской битвы на стороне вермахта.
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