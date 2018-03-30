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16:07 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградский аэропорт прокомментировал «установку» памятника немцу

Волгоградский аэропорт заявил, что ничего не знает о намерении установить на его территории памятник немецкому зенитчику Францу Штраусу.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» представитель пресс-службы воздушной гавани Диана Бакулина, она не располагает официальной информацией о намерениях размещения на территории аэропорта каких-либо скульптурных композиций. По ее словам, если кто-то хочет установить здесь памятник, то обязательно должен согласовать это с руководством аэроузла. Однако представители воздушной гавани подобных предложений не получали.

Напомним, что ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что в День Победы в Волгоград прибудет делегация баварской организации OWWF Ost West Wirtschaftsforum Bayern. Журналисты заявили, что немцы хотят установить в аэропорту бюст Францу Штраусу, воевавшему во время Сталинградской битвы на стороне вермахта.

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