Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анастасия Цветаева вернулась в кино после долгого перерыва
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Иван Охлобыстин рассказал, что его жена потеряла ребенка
Прогноз о скором будущем футуролога, чьи слова сбывались на 86%
Ученые открыли «новый орган»
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Кабаева в лаконичном наряде вызвала восхищение публики - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Анастасию Заворотнюк приняли за Надежду Бабкину
Ксения Бородина изменила прическу
Ученые открыли «новый орган»
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
10Самые живописные мосты мира
15:43 (мск), источник: РИАЦ

Многодетная семья Оцаревых из Волгограда награждена «Родительской славой»

Указ о награждении семьи Анны и Игоря Оцаревых медалью ордена «Родительская слава» подписал Президент РФ Владимир Путин. Это высшая государственная награда, присуждаемая за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Супруги воспитывают шестерых детей — троих сыновей и трех дочерей. Пятеро старших учатся в школе и показывают отличные достижения в учебе, являются победителями олимпиад и конкурсов, участвуют в спортивной и культурной жизни. Младшая дочь посещает детский сад.

Родители имеют множество грамот и благодарственных писем за воспитание детей, в их числе — памятный знак «Золотое сердце» Всероссийского общественного движения «Союз матерей России» и почетный знак губернатора Волгоградской области «Материнская слава», который был вручен в 2016 году.

Как сообщили в региональном комитете социальной защиты населения, наивысшей государственной наградой в сфере поддержки материнства и детства в Волгоградской области отмечено уже 9 супружеских пар.

Многие из них являются многодетными. В целом, в регионе из года в год растет количество многодетных семей. В настоящее время в Волгоградской области их более 28 тысяч, в них воспитывается более 92 тысяч детей. Для повышения общественного признания материнства, а также поощрения многодетных мам, внесших значительных вклад в воспитание и развитие детей, в регионе учрежден почетный знак губернатора Волгоградской области «Материнская слава». Им награждаются многодетные матери, родившие пять и более детей. Такую награду уже получили 60 многодетных женщин.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В выходные в регионе открывается весенняя охота
По делу о пожаре в «Зимней вишне» прошли новые задержания
Россия «зеркально» ответила на высылку дипломатов из Европы
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
Посол России назвал обстановку в США «токсичной» и «отравленной»
Ученые предрекли исчезновение христианства через 30 лет
МИД РФ потребовал от Лондона сократить дипмиссию в России
Власти намерены привлечь к ответственности оператора «Ядрово»
Спорт
Евсеев vs Семин, Семак vs Манчини. Интриги 24-го тура РФПЛ Стартовая игра тура в центре внимания не только из-за ее законно-скандального переноса в Черкизово
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Галкин показал необычное фото дочки Орбакайте Клаве исполнилось 6 лет.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь