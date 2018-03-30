Многодетная семья Оцаревых из Волгограда награждена «Родительской славой»

Супруги воспитывают шестерых детей — троих сыновей и трех дочерей. Пятеро старших учатся в школе и показывают отличные достижения в учебе, являются победителями олимпиад и конкурсов, участвуют в спортивной и культурной жизни. Младшая дочь посещает детский сад.
Родители имеют множество грамот и благодарственных писем за воспитание детей, в их числе — памятный знак «Золотое сердце» Всероссийского общественного движения «Союз матерей России» и почетный знак губернатора Волгоградской области «Материнская слава», который был вручен в 2016 году.
Как сообщили в региональном комитете социальной защиты населения, наивысшей государственной наградой в сфере поддержки материнства и детства в Волгоградской области отмечено уже 9 супружеских пар.
Многие из них являются многодетными. В целом, в регионе из года в год растет количество многодетных семей. В настоящее время в Волгоградской области их более 28 тысяч, в них воспитывается более 92 тысяч детей. Для повышения общественного признания материнства, а также поощрения многодетных мам, внесших значительных вклад в воспитание и развитие детей, в регионе учрежден почетный знак губернатора Волгоградской области «Материнская слава». Им награждаются многодетные матери, родившие пять и более детей. Такую награду уже получили 60 многодетных женщин.
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