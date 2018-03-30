Многодетная семья Оцаревых из Волгограда награждена «Родительской славой»

Родители имеют множество грамот и благодарственных писем за воспитание детей, в их числе — памятный знак «Золотое сердце» Всероссийского общественного движения «Союз матерей России» и почетный знак губернатора Волгоградской области «Материнская слава», который был вручен в 2016 году.

Многие из них являются многодетными. В целом, в регионе из года в год растет количество многодетных семей. В настоящее время в Волгоградской области их более 28 тысяч, в них воспитывается более 92 тысяч детей. Для повышения общественного признания материнства, а также поощрения многодетных мам, внесших значительных вклад в воспитание и развитие детей, в регионе учрежден почетный знак губернатора Волгоградской области «Материнская слава». Им награждаются многодетные матери, родившие пять и более детей. Такую награду уже получили 60 многодетных женщин.