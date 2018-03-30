Нижегородская телебашня станет новой достопримечательностью столицы Приволжья

На самом высоком в областном центре объекте установлена совершенно новая система освещения, позволяющая воспроизводить множество динамических световых сценариев. Двухсотметровая телебашня с бегущими огнями, по замыслу руководства нижегородского филиала РТРС, не только украсит ночной город, но и станет новой нижегородской достопримечательностью.