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15:51 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Нижегородская телебашня станет новой достопримечательностью столицы Приволжья

Главная нижегородская телебашня засветилась множеством огней. Это пока еще только тестовые испытания, смонтирована не вся подсветка.

Источник: Вести - Нижний Новгород

На самом высоком в областном центре объекте установлена совершенно новая система освещения, позволяющая воспроизводить множество динамических световых сценариев. Двухсотметровая телебашня с бегущими огнями, по замыслу руководства нижегородского филиала РТРС, не только украсит ночной город, но и станет новой нижегородской достопримечательностью.

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