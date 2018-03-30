Нижегородская телебашня станет новой достопримечательностью столицы Приволжья
Главная нижегородская телебашня засветилась множеством огней. Это пока еще только тестовые испытания, смонтирована не вся подсветка.
Главная нижегородская телебашня засветилась множеством огней. Это пока еще только тестовые испытания, смонтирована не вся подсветка.
На самом высоком в областном центре объекте установлена совершенно новая система освещения, позволяющая воспроизводить множество динамических световых сценариев. Двухсотметровая телебашня с бегущими огнями, по замыслу руководства нижегородского филиала РТРС, не только украсит ночной город, но и станет новой нижегородской достопримечательностью.
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