У Челябинска появится «зеленый щит»

Предварительная схема «зеленого щита» вокруг Челябинска уже готова. Согласно документу, в «легкие» мегаполиса будут включены земельные участки Челябинска, Копейска, а также Сосновского и Красноармейского районов.

До 10 апреля будет разработана схема для проведения экспертизы и уточнения площадей участков, входящих в «зеленый пояс». После внесения правок, а также согласования с Министерством имущества и природных ресурсов и Отделом геологии и лицензирования по Челябинской области (Челябинскнедра) документ будет опубликован на сайте Общественной палаты Челябинской области. Изучить схему и внести свои предложения по формированию «зеленого пояса» смогут все заинтересованные граждане.