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15:43 (мск), источник: Nakanune.ru

У Челябинска появится «зеленый щит»

В Челябинске обсудили реализацию пилотного проекта по созданию «зеленого пояса», сообщили НаканунеRU в пресс-службе Общественной палаты.

Предварительная схема «зеленого щита» вокруг Челябинска уже готова. Согласно документу, в «легкие» мегаполиса будут включены земельные участки Челябинска, Копейска, а также Сосновского и Красноармейского районов.

По мнению экспертов, «зеленый щит» может стать настоящим экологическим спасением для горожан.

До 10 апреля будет разработана схема для проведения экспертизы и уточнения площадей участков, входящих в «зеленый пояс». После внесения правок, а также согласования с Министерством имущества и природных ресурсов и Отделом геологии и лицензирования по Челябинской области (Челябинскнедра) документ будет опубликован на сайте Общественной палаты Челябинской области. Изучить схему и внести свои предложения по формированию «зеленого пояса» смогут все заинтересованные граждане.

В дальнейшем опыт Челябинска станет примером для Карабаша, Кыштыма, Магнитогорска и других городов региона.

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