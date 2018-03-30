У Челябинска появится «зеленый щит»
В Челябинске обсудили реализацию пилотного проекта по созданию «зеленого пояса», сообщили НаканунеRU в
В Челябинске обсудили реализацию пилотного проекта по созданию «зеленого пояса», сообщили НаканунеRU в
Предварительная схема «зеленого щита» вокруг Челябинска уже готова. Согласно документу, в «легкие» мегаполиса будут включены земельные участки Челябинска, Копейска, а также Сосновского и Красноармейского районов.
По мнению экспертов, «зеленый щит» может стать настоящим экологическим спасением для горожан.
До 10 апреля будет разработана схема для проведения экспертизы и уточнения площадей участков, входящих в «зеленый пояс». После внесения правок, а также согласования с Министерством имущества и природных ресурсов и Отделом геологии и лицензирования по Челябинской области (Челябинскнедра) документ будет опубликован на сайте Общественной палаты Челябинской области. Изучить схему и внести свои предложения по формированию «зеленого пояса» смогут все заинтересованные граждане.
В дальнейшем опыт Челябинска станет примером для Карабаша, Кыштыма, Магнитогорска и других городов региона.
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