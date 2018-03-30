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17:22 (мск), источник: Prokazan.ru

На стадионе «Казань Арена» рассказали о состоянии газона

На «Казань Арене» начали приводить в порядок газон, об этом сообщили в компании «Спортико», которая занимается техническим обслуживанием футбольного поля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

Сейчас посадили семена на разные уровни глубины, также были внесены минеральные удобрения. Поле укрыли защитным материалом для поддержания влаги и температурного режима для прорастания семян.

 — В течение апреля планируется полив, работа с системами досветки, расчесывание, подсев. Согласно прогнозу, ожидается существенное потепление и уменьшение отрицательных температур, что наряду с перечисленными проводимыми мероприятиями и регулярной стрижкой газона позволит получить стабильный игровой покров зеленой травы и возможность проведения игр в апреле, — отметил представитель стадиона.

На стадионе «Казань Арена» должен состояться матч «Рубин» — «Уфа» 6 мая.

Ранее пообещали, что к Чемпионату мира по футболу 2018 года поле на «Казань Арене» будет в идеальном состоянии. При этом главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев раскритиковал качества газона на стадионе, заявив, что «уже высказали стадиону претензии, на других стадионах поля хорошие, а у нас огород».

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