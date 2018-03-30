Лукашенко посмотрел, как делают белорусскую черную икру

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки по Дзержинскому району посмотрел, как делают белорусскую черную игру. Лукашенко заехал аквакультурное хозяйство Admiral Husso ЗАО «ДГ-Центр».

На базе хозяйства открыт цех по выращиванию рыбы осетровых пород, он работает с 2016-го года. Цех ориентирован на производство натуральной черной икры традиционным забойным методом без дополнительной обработки и с минимальным процентом соли. Но производят здесь и другие продукты из осетрины.

Белорусскую черную икру и продукты из осетрины экспортируют в Россию, Казахстан, Армению, а также в ряд стран дальнего зарубежья, в том числе Италию и Германию.

Президенту показали производство, после чего он продегустировал икру, оценил ее качество.

По итогам визита в хозяйство Лукашенко поручил и в дальнейшем развивать в стране аквакультурные хозяйства. За эти годы в стране были созданы восемь таких производств. По мнению главы государства, таких хозяйств должно быть больше, а перечень производимой продукции шире.

«В целом Беларусь производит 600 тонн красной икры. А вот черную — надо нам выйти на 2−3 тонны в ближайшие годы. Это удовлетворит и внутренний спрос, и в первую очередь обеспечит рост поставок на экспорт», — цитирует по итогам президентского визита в хозяйство вице-премьера Михаила Русого БелТА.

Правительство и местные органы власти должны в течение нескольких месяцев подобрать водоемы и неиспользуемые мощности для нужд дальнейшего развития рыбоводства.