Лукашенко посмотрел, как делают белорусскую черную икру
Белорусским хозяйствам поставлена цель выйти на производство 2−3 тонн черной икры в год, которые смогли бы, по мнению правительственных чиновников, удовлетворить и внутренний спрос, и обеспечить рост экспорта.
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