Петербуржцев задержал в Пхукете неисправный борт Nordwind
Отпуск в Таиланде вынужденно затянулся для пассажиров авиакомпании Nordwind. Уже перед посадкой на самолёт им объявили о неисправном двигателе. Об этом «Фонтанке» рассказал один из туристов 30 марта.
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