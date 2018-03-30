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16:17 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржцев задержал в Пхукете неисправный борт Nordwind

Отпуск в Таиланде вынужденно затянулся для пассажиров авиакомпании Nordwind. Уже перед посадкой на самолёт им объявили о неисправном двигателе. Об этом «Фонтанке» рассказал один из туристов 30 марта.

Через час после регистрации в аэропорту Пхукета, пассажиров рейса на Петербург развернули и отправили в отель.

В авиакомпании Nordwind нашему изданию пояснили, что задержка произошла из-за «длительного обслуживания самолёта».

Сейчас экипаж отдыхает. Вылет перенесли на полчетвёртого утра по местному времени. Задержка составит четырнадцать с половиной часов.

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