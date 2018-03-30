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17:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде воду в батареях вновь подкрасят в зеленый цвет

В «Концессии теплоснабжения» предупреждают волгоградцев о том, что компания снова подкрасила теплоноситель в системах в зеленый цвет. Делают это специально для того, чтобы обнаружить протечки в системе отопления домов.

При этом в компании еще раз акцентируют внимание на том, что для этого используют краситель Уранин А. Он полностью соответствует требованиям санитарного законодательства, что подтверждено Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Такой способ определения течей в трубах используется во многих городах, говорят «КП-Волгоград» в компании. Впервые волгоградские «Концессии теплоснабжения» опробовали этот метод в 2017 году. И, как показали итоги эксперимента, это значительно сокращает время обнаружения дефектов, и соответственно время ремонта поврежденного участка. Ну и как следствие, это поможет улучшить контроль за работой сетей теплоснабжения в целом.

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