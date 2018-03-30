Минобрнауки Татарстана рекомендует школам запретить учащимся пользоваться мобильными телефонами
Казань. 30 марта.
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Казань. 30 марта.
Отмечается, что ведомство будет рекомендовать школам запрещать учащимся пользоваться устройствами.
«Школа принимает решение сама. Есть школы, где во время учебного процесса использовать телефоны нельзя, и дети, и родители идут туда, понимая, что там порядок», — цитирует
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