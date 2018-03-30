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16:10 (мск), источник: Интерфакс

Минобрнауки Татарстана рекомендует школам запретить учащимся пользоваться мобильными телефонами

Казань. 30 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов высказался против использования мобильных телефонов в стенах школ, сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что ведомство будет рекомендовать школам запрещать учащимся пользоваться устройствами.

«Школа принимает решение сама. Есть школы, где во время учебного процесса использовать телефоны нельзя, и дети, и родители идут туда, понимая, что там порядок», — цитирует пресс-служба главу Минобрнауки республики.

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