В Казахстане запретят закрывать лицо в общественных местах

«Вводится запрет на использование и публичную демонстрацию атрибутов и внешних признаков ДРТ. Также предлагается запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, скрывающих лицо», — сказал Арын в пятницу в рамках встречи со студенческой молодёжью.

По словам вице-министра, принятие этих положений не связано напрямую с религией. Эксперты пришли к тому, что введение таких норм требуется для безопасности граждан. Берик Арын подчеркнул, что ношение чадры, паранджи, лыжных масок и прочих предметов, скрывающих лицо в общественных местах, препятствует работе правоохранительных органов.



Тем самым снижается эффективность мер по обеспечению общественной безопасности.