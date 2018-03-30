В Казахстане запретят закрывать лицо в общественных местах

«Вводится запрет на использование и публичную демонстрацию атрибутов и внешних признаков ДРТ. Также предлагается запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, скрывающих лицо», — сказал Арын в пятницу в рамках встречи со студенческой молодёжью.
По словам
Тем самым снижается эффективность мер по обеспечению общественной безопасности.
«В рамках курса цифровизации внедряется концепция Smart City в столице и других городах. Она как раз предполагает введение технологий распознавания лиц в системах городских камер наблюдения. Поэтому внесение предлагаемой нормы в законопроект является как никогда актуальным. Такие нормы действуют во многих странах Европы. Они не будут затрагивать законопослушных верующих и тем более священнослужителей», — отметил Арын.
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