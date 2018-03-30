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19:01 (мск), источник: 365info.kz

В Казахстане запретят закрывать лицо в общественных местах

Вице-министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Берик Арын рассказал о необходимости просвещения граждан по вопросам религиозной грамотности, передаёт корреспондент BNews.kz.

«Вводится запрет на использование и публичную демонстрацию атрибутов и внешних признаков ДРТ. Также предлагается запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, скрывающих лицо», — сказал Арын в пятницу в рамках встречи со студенческой молодёжью.

По словам вице-министра, принятие этих положений не связано напрямую с религией. Эксперты пришли к тому, что введение таких норм требуется для безопасности граждан. Берик Арын подчеркнул, что ношение чадры, паранджи, лыжных масок и прочих предметов, скрывающих лицо в общественных местах, препятствует работе правоохранительных органов.

Тем самым снижается эффективность мер по обеспечению общественной безопасности.

«В рамках курса цифровизации внедряется концепция Smart City в столице и других городах. Она как раз предполагает введение технологий распознавания лиц в системах городских камер наблюдения. Поэтому внесение предлагаемой нормы в законопроект является как никогда актуальным. Такие нормы действуют во многих странах Европы. Они не будут затрагивать законопослушных верующих и тем более священнослужителей», — отметил Арын.

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