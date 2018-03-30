Мизулина пожаловалась в прокуратуру на видео с ее соболезнованиями Путину

Речь идет о видеоролике с «вырванным фрагментом» из передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», в котором она приносит соболезнования Владимиру Путину после трагедии в Кемерово. После его появления многие стали упрекать Мизулину в том, что погибшие люди ее не волнуют.
По данным пресс-службы сенатора, ее слова вырвали из контекста: авторы ролика якобы специально удалили его первую часть, в которой она приносит соболезнования родственникам погибших в Кемерово.
Мизулина усмотрела в действиях тех, кто распространял ролик, «признаки уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных статьями 128, 282 и 319 УК РФ».
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По данным СК, ТЦ был возведен «самостоятельно», без разрешения на строительство.
По делу о пожаре были задержаны семь человек, в том числе Юлия Богданова, генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которому принадлежало здание торгового центра, и начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.