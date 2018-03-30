Проезд по участку улицы Байкальская в Иркутске закроют до 1 апреля

Источник: Комсомольская правда

Внимание, автомобилисты! Вечером 30 марта закроют проезд по улице Байкальская, 291 возле бизнес-центра «Солнечный» в Иркутске. Объезжать этот участок дороги придется до 1 апреля. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, там пройдут аварийные работы на теплотрассе.

Это не единственное ограничение на иркутских дорогах. До 11 апреля закрыли проезд по улице 4-ая Железнодорожная возле пересечения с улицей Касьянова. Рабочие проведут там аварийный ремонт.

Также до 1 мая 2019 года запрещено ездить по участку улицы Баженова от улицы Бородина до пересечения с внутриквартальным проездом. В этом районе возводят многоквартирные жилые дома.