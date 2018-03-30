Проезд по участку улицы Байкальская в Иркутске закроют до 1 апреля
Движение запретят у в районе
Движение запретят у в районе
Внимание, автомобилисты! Вечером 30 марта закроют проезд по улице Байкальская, 291 возле
Это не единственное ограничение на иркутских дорогах. До 11 апреля закрыли проезд по улице 4-ая Железнодорожная возле пересечения с улицей Касьянова. Рабочие проведут там аварийный ремонт.
Также до 1 мая 2019 года запрещено ездить по участку улицы Баженова от улицы Бородина до пересечения с внутриквартальным проездом. В этом районе возводят многоквартирные жилые дома.
Тем временем, проводится ямочный ремонт дорог в Иркутске. На проезжей части устраняют повреждения асфальта, который появились после зимы. Уже около 30 улиц привели в порядок.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.