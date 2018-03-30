Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наш ответ «Великолепному веку»: как снимают «Султан моего сердца»
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Иван Охлобыстин рассказал, что его жена потеряла ребенка
Прогноз о скором будущем футуролога, чьи слова сбывались на 86%
Почти половина генетических тестов могут врать
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Мэр где?: Путин возмущен отсутствием главы Кемерова на совещании
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Мужчин впервые в истории США приняли в команду чирлидеров
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
В фаст-фуде нашли фталаты
Почти половина генетических тестов могут врать
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
10Самые живописные мосты мира
16:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Проезд по участку улицы Байкальская в Иркутске закроют до 1 апреля

Движение запретят у в районе бизнес-центра «Солнечный».

Источник: Комсомольская правда

Внимание, автомобилисты! Вечером 30 марта закроют проезд по улице Байкальская, 291 возле бизнес-центра «Солнечный» в Иркутске. Объезжать этот участок дороги придется до 1 апреля. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, там пройдут аварийные работы на теплотрассе.

Это не единственное ограничение на иркутских дорогах. До 11 апреля закрыли проезд по улице 4-ая Железнодорожная возле пересечения с улицей Касьянова. Рабочие проведут там аварийный ремонт.

Также до 1 мая 2019 года запрещено ездить по участку улицы Баженова от улицы Бородина до пересечения с внутриквартальным проездом. В этом районе возводят многоквартирные жилые дома.

Тем временем, проводится ямочный ремонт дорог в Иркутске. На проезжей части устраняют повреждения асфальта, который появились после зимы. Уже около 30 улиц привели в порядок.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Центробанк ужесточит требования к микрофинансовым организациям
В районной больнице пациенту поставили капельницу... с мухой
По делу о пожаре в «Зимней вишне» прошли новые задержания
Россия «зеркально» ответила на высылку дипломатов из Европы
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
Посол России назвал обстановку в США «токсичной» и «отравленной»
Ученые предрекли исчезновение христианства через 30 лет
МИД РФ потребовал от Лондона сократить дипмиссию в России
Власти намерены привлечь к ответственности оператора «Ядрово»
Спорт
Евсеев vs Семин, Семак vs Манчини. Интриги 24-го тура РФПЛ Стартовая игра тура в центре внимания не только из-за ее законно-скандального переноса в Черкизово
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Галкин показал необычное фото дочки Орбакайте Клаве исполнилось 6 лет.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь