В Казани 2 апреля здания окрасят в синий цвет

Источник: Prokazan.ru

Как сообщают организаторы мероприятия, столица Татарстана присоединится к международной акции Light It Up Blue (Зажги синим). Здания будут окрашены в синий цвет с 18.00 до 19.00.

Также в соцсетях будет запущен флешмоб в поддержку акции. К нему может присоединиться любой желающий. Для этого необходимо снять видеообращение, используя в кадре синий цвет.