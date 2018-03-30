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16:47 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани 2 апреля здания окрасят в синий цвет

В Казани 2 апреля во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма фасады административных зданий и культурных учреждений окрасят в синий цвет.

Источник: Prokazan.ru

Как сообщают организаторы мероприятия, столица Татарстана присоединится к международной акции Light It Up Blue (Зажги синим). Здания будут окрашены в синий цвет с 18.00 до 19.00.

Также в соцсетях будет запущен флешмоб в поддержку акции. К нему может присоединиться любой желающий. Для этого необходимо снять видеообращение, используя в кадре синий цвет.

Кстати, данная акция зародилась в США, чтобы привлечь внимание к трудностям, с которыми сталкиваются люди с аутизмом. В этот день в городе достопримечательности окрашиваются в синий цвет, который является символом аутизма.

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