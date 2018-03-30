В апреле в Тольятти появится новая кольцевая развязка
С 20 апреля текущего года изменится схема движения транспортных средств на перекрестке ул. Спортивная — Московский
С 20 апреля текущего года изменится схема движения транспортных средств на перекрестке ул. Спортивная — Московский
В порядке эксперимента на данном участке будет организовано кольцевое движение. Границы «кольца» пройдут по линиям разворотов на ул. Спортивной и Московском
Аналогичные знаки появятся при подъезде к перекрестку по
После введения новой схемы водителям, двигающимся по
Одновременно на перекрестке отключает светофор, режим которого не может быть применен при организации кольцевого движения. Власти призывают автомобилистов обратить особое внимание на то, что прекратится светофорное регулирование и на двух пешеходных переходах, расположенных на ул. Спортивной и на Приморском
«Эксперимент с введением кольцевого движения направлен на увеличение пропускной способности перекрестка, и как следствие — снижение транспортных заторов. Если опыт окажется успешным и найдет положительные отклики среди жителей города, то внедренная схема движения останется без изменений», — отмечается в релизе.
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