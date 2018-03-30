В апреле в Тольятти появится новая кольцевая развязка

В порядке эксперимента на данном участке будет организовано кольцевое движение. Границы «кольца» пройдут по линиям разворотов на ул. Спортивной и Московском пр-те . Перед данными участками установят соответствующие дорожные знаки «Уступите дорогу», «Направление главной дороги» и «Круговое движение».

Аналогичные знаки появятся при подъезде к перекрестку по б-ру Приморский со стороны ул. Революционной, а также на ул. Строителей, на выезде из пос. Приморский.

После введения новой схемы водителям, двигающимся по б-ру Приморский (со стороны ул. Революционная и ул. Строителей), будет запрещено пересекать перекресток в прямом направлении. Поэтому разрыв разделительной полосы на перекрестке будет ликвидирован с помощью применения водоналивных блоков, здесь же установят знаки «Направление поворота».

Одновременно на перекрестке отключает светофор, режим которого не может быть применен при организации кольцевого движения. Власти призывают автомобилистов обратить особое внимание на то, что прекратится светофорное регулирование и на двух пешеходных переходах, расположенных на ул. Спортивной и на Приморском б-р е. В связи с этим перед выходом на проезжую часть пешеходам следует быть предельно внимательными.