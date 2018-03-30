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18:34 (мск), источник: РИА Новости

Казахстан запретит любые виды майнинга криптовалют, заявил глава Нацбанка

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Национальный банк Казахстана очень консервативно подходит к вопросу регулирования криптовалют и намерен запретить их покупку-продажу за тенге, деятельность бирж в этом сегменте, а также любые виды майнинга, заявил в интервью РИА Новости глава Нацбанка страны Данияр Акишев.

Источник: РИА Новости

«В Казахстане Национальный банк очень консервативно относится к этому вопросу, приветствую только достаточно жесткие ограничения. То есть, мы хотим запретить покупку-продажу криптовалют за национальную валюту, мы хотим запретить деятельность бирж на этом сегменте и любые виды майнинга», — сказал Акишев.

По его словам, криптовалюты несут очень много проблем, главная из которых — это защита прав потребителей этих услуг. «Мы минимизируем риски, связанные с национальным рынком, но наверняка ни у одного ЦБ нет полного функционала для администрирования этого рынка на трансграничном рынке, поэтому, как минимум, мы должны купировать этот риск через национальную валюту», — сказал он.

Еще один большой риск, по его словам, заключается в возможностях криптовалют для совершения незаконных действий. «Криптовалюты — идеальный инструмент для отмывания денег и для ухода от налогообложения», — пояснил Акишев.

По его словам, жесткая позиция Центробанка в отношении криптовалют поддерживается большинством государственных органов Казахстана. «Поправки в законодательство, которые должны привести к этому ужесточению, мы подготовили», — сказал он.

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