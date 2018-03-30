Медики заявили о высоких показателях ожирения у российских мужчин

«С 2003 года по 2013 ожирение среди мужчин стало чаще в три раза, и в течение последних лет позитивной динамики по точечным исследованиям, к сожалению, мы не видим. А ожирение — это гипертония раньше времени, атеросклероз раньше времени, онкологические заболевания, смертность», — сказал Бойцов на коллегии Минздрава, посвященной итогам 2017 года и планам на 2018-й год.

В то же время данные прошлого года, озвученные на коллегии главой Минздрава Вероникой Скворцовой, согласно которым россияне стали меньше пить и курить, а также больше заниматься спортом, позволяют надеяться на изменение ситуации, добавил Бойцов.

Он отметил, что «население стало больше внимания уделять правильному выбору продуктов, это тоже доказано социологическими опросами».

Бойцов напомнил, что среди очень большого комплекса факторов, которые реально влияют на смертность населения, особое место занимают именно поведенческие факторы риска и биологические.

Между тем, заявил Бойцов, по данным Национального центра профилактической медицины, «если человек привержен здоровому образу жизни, то у него на самом деле снижается риск смерти».